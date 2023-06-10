Джеко получил повреждение в финале Лиги чемпионов. Форвард покинул поле
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко получил повреждение в финале Лиги чемпионов. Боснийский форвард не смог продолжать матч и покинул поле.
На 56-й минуте решающего матча Джеко присел на газон и дал понять главному судье Шимону Марциняку, что не сможет продолжать игру. Вместо боснийца на поле появился Ромелу Лукаку, который составит новую пару нападающих «нерадзурри» вместе с Лаутаро Мартинесом.
Напомним, Джеко выступал за «Сити» на протяжении четырёх лет (с 2011 по 2015 год). На счету боснийца победный мяч в полуфинальном противостоянии с «Миланом».
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