Джеко получил повреждение в финале Лиги чемпионов. Форвард покинул поле

Нападающий «Интера» Эдин Джеко получил повреждение в финале Лиги чемпионов. Боснийский форвард не смог продолжать матч и покинул поле.

На 56-й минуте решающего матча Джеко присел на газон и дал понять главному судье Шимону Марциняку, что не сможет продолжать игру. Вместо боснийца на поле появился Ромелу Лукаку, который составит новую пару нападающих «нерадзурри» вместе с Лаутаро Мартинесом.

Напомним, Джеко выступал за «Сити» на протяжении четырёх лет (с 2011 по 2015 год). На счету боснийца победный мяч в полуфинальном противостоянии с «Миланом».