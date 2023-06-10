Хосеп Гвардиола выиграл третью Лигу чемпионов в качестве тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола привёл свою команду к победе в Лиге чемпионов. В решающем матче «горожане» обыграли «Интер» (1:0). Для 52-летнего Гвардиолы этот трофей стал первым с 2011 года, когда он выигрывал его с «Барселоной». Всего в карьере испанский специалист трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Хосеп тренировал испанскую команду с 2008 по 2012 год, дважды выиграв с ней главный клубный трофей (2009, 2011). Работая главным тренером мюнхенской «Баварии», с ней Гвардиола в финал Лиги чемпионов не выходил.

Испанец возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. В 2021 году команда уже играла в финале Лиги чемпионов, но уступила в решающем матче лондонскому «Челси» со счётом 0:1. Для «Манчестер Сити» это первый подобный трофей в истории.