Хосеп Гвардиола выиграл 35-й трофей в качестве тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола привёл свою команду к победе в Лиге чемпионов. В решающем матче «горожане» обыграли «Интер» (1:0). Отметим, что для испанского специалиста этот трофей стал 35-м в его тренерской карьере. 52-летний Гвардиола выиграл 14 трофеев с «Барселоной», семь — с мюнхенской «Баварией». 14-й трофей с «Манчестер Сити» Хосеп завоевал сегодня, 10 июня, в Стамбуле.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. В 2021-м команда уже играла в финале Лиги чемпионов, но уступила в решающем матче лондонскому «Челси» со счётом 0:1. Для «Манчестер Сити» это первый подобный трофей в истории. Гвардиола ранее дважды побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной» в 2009 и 2011 году.

Агуэро приехал на тренировку «Манчестер Сити» в Стамбуле. Видеоролик: