Мяч после удара Димарко в пустой угол ворот попал в Лукаку
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В данный момент идёт второй тайм финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером». «Горожане» на данный момент впереди — 1:0.
В одном из эпизодов на 71-й минуте «Интер» мог сравнять счёт в матче: Димарко пробивал в упор в пустой угол ворот, причём голкипер «Сити» Эдерсон уже был отыгран. Однако мяч после удара итальянца попал в своего же нападающего Ромелу Лукаку.
КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ
Фото: «МАТЧ ТВ»
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