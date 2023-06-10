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Мяч после удара Димарко в пустой угол ворот попал в Лукаку

Мяч после удара Димарко в пустой угол ворот попал в Лукаку
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В данный момент идёт второй тайм финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером». «Горожане» на данный момент впереди — 1:0.

В одном из эпизодов на 71-й минуте «Интер» мог сравнять счёт в матче: Димарко пробивал в упор в пустой угол ворот, причём голкипер «Сити» Эдерсон уже был отыгран. Однако мяч после удара итальянца попал в своего же нападающего Ромелу Лукаку.

КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Фото: «МАТЧ ТВ»

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