Мхитарян — первый армянин в финале Лиги чемпионов
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В данный момент идёт второй тайм финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером». «Горожане» на данный момент впереди — 1:0.
На 84-й минуте на поле появился хавбек «нерадзурри» Генрих Мхитарян, заменивший Хакана Чалханоглу. Отметим, что он стал первым армянином, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.
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