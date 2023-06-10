Мхитарян — первый армянин в финале Лиги чемпионов

В данный момент идёт второй тайм финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером». «Горожане» на данный момент впереди — 1:0.

На 84-й минуте на поле появился хавбек «нерадзурри» Генрих Мхитарян, заменивший Хакана Чалханоглу. Отметим, что он стал первым армянином, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.