Игроку «Манчестер Сити» Стоунзу порвали футболку по ходу матча Лиги чемпионов с «Интером»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз лишился целостности футболки по ходу матча финала Лиги чемпионов с «Интером» (1:0). Эпизод произошёл во втором тайме, англичанину пришлось менять игровую майку.

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29-летний Стоунз выиграл Лигу чемпионов впервые в карьере. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года и проиграл с командой «Челси» в решающем матче турнира в 2021 году.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).