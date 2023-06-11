Английская команда выиграла ЛЧ/КЕЧ в 15-й раз

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0 в финале Лиги чемпионов и стал победителем турнира.

Английские команды выигрывали Лигу чемпионов и Кубок европейских чемпионов 15 раз. Шесть трофеев на счету «Ливерпуля», три победы у «Манчестер Юнайтед», по две – у «Челси» и «Ноттингем Форест» и по одной – у «Манчестер Сити» и «Астон Виллы». Отметим, что у испанских команд 19 побед (14 — у «Реала» и пять — у «Барселоны»).

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).