Английские команды выиграли три Лиги чемпионов в последних пяти сезонах

Победа «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов — 2022/2023 стала третьей для английских команд за последние пять сезонов.
В сезоне-2018/19 победу в финале Лиги чемпионов одержал «Ливерпуль», обыгравший «Тоттенхэм» со счётом 2:0. В следующем году финал прошёл без английских команд, «Бавария» выиграла у «ПСЖ» с минимальным счётом. Сезон-2020/2021 остался снова за англичанами — в финале между «Манчестер Сити» и «Челси» победу одержали «синие» (1:0).
В прошлом году в финале встретились «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Сильнее оказались «сливочные», отпраздновавшие победу со счётом 1:0. А в сезоне-2022/2023 Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Интер».
Таким образом, победа «горожан» стала третьей для английских команд в Лиге чемпионов за последние пять лет.
- 11 июня 2023
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