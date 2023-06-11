Эрлинг Холанд расплакался после победы в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сумел сдержать слёз после победы над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Норвежец выиграл трофей впервые в карьере.

22-летний Холанд стал лучшим бомбардиром турнира в прошедшем сезоне, забив 12 голов в 11 матчах. В этих встречах он также отдал результативную передачу. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года. Всего в 53 матчах сезона Холанд забил 52 гола и отдал девять результативных передач.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).