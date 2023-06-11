Завершился финальный матч Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. При этом, некоторые статистические показатели остались в пользу миланской команды.
«Интер» обыграл «Манчестер Сити» по xG (ожидаемым голам). В данном компоненте «нерадзурри» преуспели больше – 2,07 против 0,95. Также миланцы нанесли больше ударов по воротам, чем «горожане» (15 против 7) и в створ (5 против 4).
«Интер» не реализовал несколько убойных моментов: на 71-й минуте подопечные Симоне Индзаги могли сравнять счёт: Димарко пробивал в упор в пустой угол ворот, причём голкипер «Сити» Эдерсон уже был отыгран. Однако мяч после удара итальянца попал в своего же нападающего Ромелу Лукаку.
На 88-й минуте вновь в эпицентре событий оказался бельгийский форвард: Рауль Белланова с правого фланга подавал в штрафную, где Робин Госенс головой сбрасывал снаряд на Лукаку. Бельгиец бил головой с близкого расстояния, но Эдерсон отбил удар с самой линии ворот.
- 11 июня 2023
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