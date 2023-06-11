Капитан «Манчестер Сити» Гюндоган поднял трофей Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поднял над головой трофей Лиги чемпионов. В решающем матче турнира английская команда с минимальным счётом обыграла «Интер» (1:0).
Ранее сообщалось, что несколько недель назад Гюндоган устно договорился с «Барселоной» о трёхлетнем контракте, который начнёт действовать после того, как истечёт срок соглашения немецкого полузащитника с «Манчестер Сити». Отмечалось, что большую роль в переговорах сыграл главный тренер каталонского клуба Хави. Он убедил игрока в том, что ни один другой клуб не может сравниться с «Барселоной». Кроме того, Хави гарантировал Гюндогану место в стартовом составе.
В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 51 матчей за «Манчестер Сити», забил 11 голов и отдал семь голевых передач.
- 11 июня 2023
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