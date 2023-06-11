Хулиан Альварес — первый аргентинец, выигравший Кубок Либертадорес, чемпионат мира и ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал первым аргентинцем, который выиграл Кубок Либертадорес, чемпионат мира и Лигу чемпионов.

Сегодня «Ман Сити» обыграл в финале Лиги чемпионов итальянский «Интер» и впервые в своей истории выиграл этот турнир.

Для 23-летнего нападающего «горожан» Альвареса эта победа стала знаковой ещё и потому, что никому ранее из его соотечественников не удавалось выиграть чемпионат мира, Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов.

Только четыре игрока смогли это сделать раньше Альвареса. Все они — бразильцы. Это Дида, Кафу, известные по своим выступлениям за итальянский «Милан», экс-защитник «Палмейраса» Роке Жуниор и бывший полузащитник «Гремио», «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо.