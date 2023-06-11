Канчельскис: только глупые люди считали, что «Манчестер Сити» катком пройдётся по «Интеру»
Поделиться
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.
«Было абсолютно понятно, что «Интер» навяжет борьбу «Сити». Только дилетанты и глупые люди считали, что «Манчестер Сити» катком пройдётся по «Интеру».
«Интер» — очень классная интересная команда. Гранд итальянского футбола. Это не «Лечче» и не «Дженоа». Только абсолютно глупые люди верили в разгромную победу «Сити»! Если честно, я ждал овертайм и серию пенальти. Но итальянцы допустили одну ошибку и сразу же за неё поплатились», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2023
-
01:09
-
01:08
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:52
-
00:48
-
00:47
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:38
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:28
-
00:26
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:20
-
00:19
-
00:16
-
00:15
-
00:11
-
00:07
-
00:05
-
00:04
-
00:04
-
00:02
-
00:01
Партнерский контент