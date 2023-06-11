Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: только глупые люди считали, что «Манчестер Сити» катком пройдётся по «Интеру»

Канчельскис: только глупые люди считали, что «Манчестер Сити» катком пройдётся по «Интеру»
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.

«Было абсолютно понятно, что «Интер» навяжет борьбу «Сити». Только дилетанты и глупые люди считали, что «Манчестер Сити» катком пройдётся по «Интеру».

«Интер» — очень классная интересная команда. Гранд итальянского футбола. Это не «Лечче» и не «Дженоа». Только абсолютно глупые люди верили в разгромную победу «Сити»! Если честно, я ждал овертайм и серию пенальти. Но итальянцы допустили одну ошибку и сразу же за неё поплатились», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории.

Материалы по теме
Фото
Капитан «Манчестер Сити» Гюндоган поднял трофей Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023