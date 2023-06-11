Родри, забивший победный гол «Манчестер Сити» в финале ЛЧ, подвёл итоги матча

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес подвёл итоги матча с «Интером» в финале Лиги чемпионов (1:0).

«Переполняют эмоции. Мечта сбылась. Все эти ребята (указывает на болельщиков) ждали, не знаю, сколько лет. Они заслужили, как и мы. В последние годы мы были так близки. Просто хочу поблагодарить всех.

Это было непросто, соперник хорошо защищался и контратаковал. Мы отдали все силы. Я не был хорош в первом тайме, играл отвратительно.

Финалы — они такие. Нельзя рассчитывать, что ты сыграешь так же хорошо, как всегда. Иногда есть место эмоциям и нервам. Мы сражались, как звери.

Мы полны амбиций. Хотим большего и надеемся на следующий сезон, но сейчас заслужили поздравления. Эта победа — для игроков, сделавших клуб великим», — сказал Родри в интервью BT Sport.