Родри, забивший победный гол «Манчестер Сити» в финале ЛЧ, подвёл итоги матча

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес подвёл итоги матча с «Интером» в финале Лиги чемпионов (1:0).
«Переполняют эмоции. Мечта сбылась. Все эти ребята (указывает на болельщиков) ждали, не знаю, сколько лет. Они заслужили, как и мы. В последние годы мы были так близки. Просто хочу поблагодарить всех.
Это было непросто, соперник хорошо защищался и контратаковал. Мы отдали все силы. Я не был хорош в первом тайме, играл отвратительно.
Финалы — они такие. Нельзя рассчитывать, что ты сыграешь так же хорошо, как всегда. Иногда есть место эмоциям и нервам. Мы сражались, как звери.
Мы полны амбиций. Хотим большего и надеемся на следующий сезон, но сейчас заслужили поздравления. Эта победа — для игроков, сделавших клуб великим», — сказал Родри в интервью BT Sport.
- 11 июня 2023
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