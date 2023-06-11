«Вошли в историю». Гюндоган высказался после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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Капитан и полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что команда вошла в историю благодаря победе в Лиге чемпионов. В решающем матче турнира «горожане» обыграли «Интер» (1:0).
«Невероятно. Трудно выразить словами. Сегодня мы вошли в историю. Это был сложный матч для обеих команд. Мы не были в лучшей форме в первом тайме, колебались. Понимали, что должны сыграть лучше во втором. Наверное, это была равная игра. Нам очень повезло, что был перевес в нашу сторону. Знали, что все говорят о требле. Давление было, но эта команда создана для того, чтобы справляться с давлением наилучшим образом», — приводит слова Гюндогана BT Sport.
Контракт Гюндогана истекает 30 июня 2023 года. Сообщалось, что он перейдёт в «Барселону».
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