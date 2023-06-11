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Хосеп Гвардиола отпраздновал с женой победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Хосеп Гвардиола отпраздновал с женой победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расцеловал свою жену Кристину Серру после победы над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

Для испанского специалиста этот трофей стал 35-м в его тренерской карьере. 52-летний Гвардиола выиграл 14 трофеев с «Барселоной», семь — с мюнхенской «Баварией». 14-й трофей с «Манчестер Сити» Хосеп завоевал вчера, 11 июня, в турецком Стамбуле.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. В 2021-м команда уже играла в финале Лиги чемпионов, но уступила в решающем матче лондонскому «Челси» со счётом 0:1. Для «Манчестер Сити» это первый подобный трофей в истории. Гвардиола ранее дважды побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной» в 2009 и 2011 году.

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