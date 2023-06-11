Экс-защитник «Ман Юнайтед» Фердинанд: аппетит «Сити» должен наводить ужас на всю Европу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).
«Аппетит «Сити» должен наводить ужас на всю Европу. Ты становишься зависимым от побед. Не удивлюсь, если «Ман Сити» снова выиграет Лигу чемпионов в следующем году. Ключевые игроки этого «Сити» — Грилиш, Фоден, Стоунз, Холанд — всё ещё молоды и свежи. Они будут готовы повторить этот успех», — приводит слова Фердинанда официальный сайт УЕФА.
В финале Лиги чемпионов — 2022/2023 «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» благодаря голу испанского полузащитника Родри. Для «горожан» эта победа стал первой в Лиге чемпионов в истории.
Рио Фердинанд в составе «Ман Юнайтед» также выигрывал Лигу чемпионов — случилось это в сезоне-2007/2008.
- 11 июня 2023
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