Экс-защитник «Ман Юнайтед» Фердинанд: аппетит «Сити» должен наводить ужас на всю Европу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Аппетит «Сити» должен наводить ужас на всю Европу. Ты становишься зависимым от побед. Не удивлюсь, если «Ман Сити» снова выиграет Лигу чемпионов в следующем году. Ключевые игроки этого «Сити» — Грилиш, Фоден, Стоунз, Холанд — всё ещё молоды и свежи. Они будут готовы повторить этот успех», — приводит слова Фердинанда официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов — 2022/2023 «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» благодаря голу испанского полузащитника Родри. Для «горожан» эта победа стал первой в Лиге чемпионов в истории.

Рио Фердинанд в составе «Ман Юнайтед» также выигрывал Лигу чемпионов — случилось это в сезоне-2007/2008.