Стоунз — о победе «Сити» в ЛЧ: приятно быть частью команды, которая пишет историю

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Это то, чего нам не хватало, очень доволен. Приятно быть частью этой команды и создавать историю. Мы всего лишь вторая команда, которая сделала требл. Обе команды — особенные для своих эпох. Мы установили высокую планку. После этого сезона… Не могу выразить это словами. В финале я играл больше на позиции «восьмёрки», что мне нравилось. Не думаю, что я лучший на этой позиции, но выложился по полной. Ключевой момент матча? Спасения Эдерсона в концовке.

Как буду праздновать победу? Понятия не имею. Кажется, у меня тест на допинг, так что это отличное начало моей ночи!» — приводит слова Стоунза BT Sport.