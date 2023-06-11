Стоунз — о победе «Сити» в ЛЧ: приятно быть частью команды, которая пишет историю
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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).
«Это то, чего нам не хватало, очень доволен. Приятно быть частью этой команды и создавать историю. Мы всего лишь вторая команда, которая сделала требл. Обе команды — особенные для своих эпох. Мы установили высокую планку. После этого сезона… Не могу выразить это словами. В финале я играл больше на позиции «восьмёрки», что мне нравилось. Не думаю, что я лучший на этой позиции, но выложился по полной. Ключевой момент матча? Спасения Эдерсона в концовке.
Как буду праздновать победу? Понятия не имею. Кажется, у меня тест на допинг, так что это отличное начало моей ночи!» — приводит слова Стоунза BT Sport.
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