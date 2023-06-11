Мостовой — о «Манчестер Сити»: нельзя же каждый год тратить по 700 млн и не выигрывать ЛЧ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов-2022/2023.

«На 90 процентов произошло всё то, о чём говорили до матча. Кто мог спрогнозировать, что Лукаку с двух шагов не попадёт в пустые ворота? Всё в матче шло к тому, что в матче должна была быть ничья. Единственная ошибка в защите у «Интера»… Прошёл пас, рикошет и на подборе никого не было. Я бы даже не назвал это ошибкой. Родри набежал и забил. И всё — у «Манчестера» больше ничего не было.

У «Интера» было несколько моментов в конце матча. Сейчас должны кусать себя: как Лукаку не забил, как Мартинес пас не отдал… Кошмар. Вот так и бывает.

Когда-то «Манчестер Сити» должен был выиграть Лигу чемпионов. Нельзя же каждый год тратить по 700 миллионов и не выигрывать ЛЧ. Вот произошло наконец-то. «Сити» заслужил победу. Но говорить, что «Интер» был хуже — нельзя. Справедливым итогом должна была быть ничья в основное время. Те болтуны, которые говорили, что «Сити» разорвёт, — приутихли. Хорошо, что выиграли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «горожане» обыграли в решающем матче «Интер» со счётом 1:0. Единственным мячом отметился хавбек «Сити» Родри на 68-й минуте, отличившийся после отскока от защитника «нерадзурри». Для «Манчестер Сити» это первая победа в самом престижном еврокубковом турнире Европы.