«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов
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Итальянский «Интер» поздравил своего соперника по финалу в лице «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов.
«Спасибо за путешествие, «нерадзурри». Болельщики «Интера», вы были невероятны. «Ман Сити», поздравляем», — сказано в сообщении «Интера» в социальных сетях.
Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 завершился победой «Манчестер Сити» с минимальным счётом. Единственный и победный гол на счету испанского полузащитник «горожан» Родри. Для «Манчестер Сити» эта победа стала первой в Лиге чемпионов за всю историю.
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд, лучшим игроком матча — полузащитник «горожан» Родри.
Кевин Де Брёйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов — 2022/2023, сделав семь результативных передач.
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