Эрлинг Холанд отпраздновал победу в Лиге чемпионов со своей девушкой

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вместе со своей девушкой Изабель Йохансен сфотографировался вместе с трофеем Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы завоевала его в решающем матче с «Интером» (1:0).
22-летний Холанд стал лучшим бомбардиром турнира в прошедшем сезоне, забив 12 голов в 11 матчах. В этих встречах он также отдал результативную передачу. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года. Всего в 53 матчах сезона Холанд забил 52 гола и отдал девять результативных передач.
На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).
- 11 июня 2023
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