Де Брёйне признался, что «Манчестер Сити» провёл не лучший матч в финале Лиги чемпионов
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0). Бельгиец покинул поле досрочно по ходу первого тайма из-за травмы.
«Это были тяжелые два месяца. У меня было много проблем с подколенным сухожилием. У нас хорошая команда и мы заслуженно победили. Мы так долго работали над этим, потрясающие эмоции. В этом году «Манчестер Сити» не проигрывал в Лиге чемпионов. Провели не лучшую игру, но сейчас самое время отпраздновать», — приводит слова Де Брёйне BT Sport.
Для «Манчестер Сити» эта победа стала первой в Лиге чемпионов за всю историю. Команда выходила в финал турнира в 2021 году, но тогда уступила с минимальным счётом «Челси» (0:1).
Комментарии
- 11 июня 2023
-
01:09
-
01:08
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:52
-
00:48
-
00:47
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:38
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:28
-
00:26
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:20
-
00:19
-
00:16
-
00:15
-
00:11
-
00:07
-
00:05
-
00:04
-
00:04
-
00:02
-
00:01
Партнерский контент