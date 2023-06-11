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Де Брёйне признался, что «Манчестер Сити» провёл не лучший матч в финале Лиги чемпионов

Де Брёйне признался, что «Манчестер Сити» провёл не лучший матч в финале Лиги чемпионов
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0). Бельгиец покинул поле досрочно по ходу первого тайма из-за травмы.

«Это были тяжелые два месяца. У меня было много проблем с подколенным сухожилием. У нас хорошая команда и мы заслуженно победили. Мы так долго работали над этим, потрясающие эмоции. В этом году «Манчестер Сити» не проигрывал в Лиге чемпионов. Провели не лучшую игру, но сейчас самое время отпраздновать», — приводит слова Де Брёйне BT Sport.

Для «Манчестер Сити» эта победа стала первой в Лиге чемпионов за всю историю. Команда выходила в финал турнира в 2021 году, но тогда уступила с минимальным счётом «Челси» (0:1).

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