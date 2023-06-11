Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Устал. Спокоен. Доволен. Победить было так сложно. Мы были не на своём лучшем уровне. После чемпионата мира команда сделала шаг вперёд. Однако, в матче с «Интером» было не лучшее наше выступление. С Лигой чемпионов было сложно оформить требл.

Мы собираемся отпраздновать это событие в отеле с семьёй и друзьями. В понедельник в Манчестере состоится парад», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» впервые в истории смог выиграть Лигу чемпионов. Отметим, «горожане» завоевали требл по итогам сезона-2022/2023. ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии.

Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов