«Манчестер Сити» стал 10-й командой, взявшей ЛЧ/КЕЧ, не проиграв ни одного матча

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов и стал победителем турнира. Команда не проиграла ни одного матча турнира по ходу сезона.

Ранее это удавалось сделать дважды «Милану», «Аяксу», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» и по одному разу «Баварии», «Барселоне», «Интеру», «Марселю» и «Црвене Звезде».

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).