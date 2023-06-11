Индзаги – о финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»: мяч не хотел залетать в ворота

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение команды в финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).

«У нас была отличная игра, и мы должны ею гордиться. Мы не должны думать о том, что было бы, если бы мы заслуживали большего. Я обнял своих игроков одного за другим, так как они были необыкновенными, как и наши болельщики, и заслуживали другого результата, но я надеюсь, что они были счастливы, увидев, как команда играла сегодня вечером.

Все видели, что было в последние 25 минут. Казалось, что мяч не хотел залетать в ворота. Такое случается, к сожалению, это произошло в финале Лиги чемпионов. Мы попали в перекладину, мяч был на линии ворот, удар, который попал в товарища по команде, всё произошло. Мы играли с «Манчестер Сити», используя наши собственные сильные стороны, и сделали это очень, очень хорошо», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

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