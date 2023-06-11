Холанд: парень из Брюне выиграл требл, не так уж плохо для первого сезона в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после победы своей команды в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0) был немногословен в интервью с норвежскими журналистами. Для английского клуба этот трофей стал третьим в сезоне после побед в чемпионате и Кубке Англии.
«Я хорошо провожу время. Нет смысла что-то говорить. Это абсолютно безумие. Парень из Брюне выиграл требл. Это не так уж и плохо для первого сезона в Премьер-лиге», — сказал Холанд телеканалу TV 2 спустя чуть более получаса после победы в финале Лиги чемпионов.
Норвежец пришёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне Холанд забил 52 гола в 53 матчах за «горожан» в том числе 12 мячей в 11 играх Лиги чемпионов, где он стал лучшим бомбардиром.
Отчёт о финале
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