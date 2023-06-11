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Гвардиола стал лидером по числу выигранных ЛЧ среди испанских тренеров

Гвардиола стал лидером по числу выигранных ЛЧ среди испанских тренеров
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«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов (1:0) и стал победителем турнира.

Победа в Лиге чемпионов стала для Гвардиолы третьей в тренерской карьере. Ранее среди испанских тренеров два кубка выигрывали

Единственный гол в матче забил Родриго Эрнандес, открыв счёт на 68-й минуте матча. В роли ассистента выступил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» вышел со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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