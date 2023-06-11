Капелло: уход Де Брёйне пошёл на пользу «Манчестер Сити»

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло подвёл итог финального матча Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Он обратил внимание, что хавбек английской команды Фил Фоден, вышедший на замену на 36-й минуте вместо получившего травму Кевина Де Брёйне, провёл отличный матч.
«Между командами не было такой большой разницы. Но «Интер» упустил слишком много моментов. Я знаю, потому что проигрывал такие финалы. Итальянский футбол вырос. Это третий финал еврокубков, который мы проиграли, но никто не доминировал над нашими командами. Мы можем играть против каждого.
С помощью всего лишь нескольких изменений этот «Интер» может быть конкурентоспособным как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. Нужны правильные игроки в правильных местах. В таких матчах вы должны быть точны, нет возможности ошибиться, иначе вас накажут. Такие вещи и делают всю разницу. Уход де Брёйне с поля пошел на пользу «Сити», Фоден провел отличную игру. Чего не хватало «Интеру», так это точности навесов, которые были очень неаккуратными», — сказал Капелло SkySports.
Помимо «Интера» два других итальянских клуба проиграли в финалах еврокубков нынешнего сезона. «Рома» уступила «Севилье» в Лиге Европы, а «Фиорентина» — «Вест Хэму» в Лиге конференций.
- 11 июня 2023
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