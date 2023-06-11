Президент «Интера»: так хорошо сыграть в финале ЛЧ — это ценный опыт для нас

Президент «Интера» Стивен Чжан подвёл итоги финала Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла «Манчестер Сити» (0:1).

«Для начала я хочу поздравить «Сити», они провели отличный сезон. В то же время я очень и очень горд быть здесь со своими игроками, тренерами и персоналом. Сегодняшнее выступление подтверждает, насколько мы сильны. Перед матчем все думали, что мы андердоги, но финал показывает, что мы сильны и выступаем на самом высоком возможном уровне.

Я думаю, что в этом сезоне было много положительных моментов, и это то, над чем мы можем подумать. Выйти в финал и так хорошо сыграть — это ценный опыт для нас. Ни один сезон не бывает совершенно идеальным, всегда есть возможности для улучшения. И чтобы стать лучше, нам нужно работать еще больше каждый день. Мы действительно гордимся каждым», — приводит Sport Mediaset слова Чжана.

В чемпионате Италии в минувшем сезоне «Интер» стал третьим. Миланцы также выиграли Кубок и Суперкубок страны, а в финале Лиги чемпионов играли впервые с 2010 года.