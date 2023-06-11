Гвардиола сравнялся с Луческу и вышел на второе место по числу завоёванных трофеев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнялся с наставником киевского «Динамо» Мирчей Луческу по количеству трофеев, сообщается в «твиттере» MisterChip.
Гвардиола за 14 лет карьеры завоевал 35 трофеев и сравнялся с Луческу по этому показателю. При этом, румынский специалист тренирует 42 года. Теперь Гвардиола и Луческу делят второе место по числу завоеванных трофеев.
Лидером по количеству завоёванных трофеев является Алекс Фергюсон, который завоевал 49 трофеев за 39 лет тренерской карьеры.
Напомним, Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, обыграв в финале «Интер» (1:0). Отметим, «горожане» завоевали требл по итогам сезона-2022/2023.
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