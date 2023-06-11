Хосеп Гвардиола обратился к УЕФА и ФИФА после победы в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о большом количестве матчей для футболистов.
«У меня нет сил думать о следующем сезоне, это невозможно. Нам нужен перерыв, У наших игроков сейчас международные игры. УЕФА и ФИФА, подумайте об этом. Премьер-лига закончилась две или три недели назад, теперь игроки должны вернуться», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, в июне пройдёт очередной тур квалификации чемпионата Европы по футболу.
В финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. «Горожане» впервые в истории выиграли этот турнир. Отметим, «Манчестер Сити» завоевал требл по итогам сезона-2022/2023. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии. Всего под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» завоевал 14 трофеев.
Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
- 11 июня 2023
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