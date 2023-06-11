«Ювентус» поздравил с победами всех соперников итальянских клубов по финалам еврокубков

Туринский «Ювентус» поздравил публикациями в социальных сетях «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов – 2022/2023. Клуб из Англии в финале обыграл миланский «Интер» со счётом 1:0.
Ранее «Ювентус» также поздравил с победой в Лиге Европы испанскую «Севилью», которая победила в финале «Рому» (1:1, по пенальти 4:1) и английский «Вест Хэм Юнайтед», взявший верх в финале Лиге конференций над «Фиорентиной» (2:1).
Таким образом, все соперники итальянских клубов по финалам еврокубков получили поздравления от «Ювентуса» после побед. Среди итальянских команд так сделали только туринцы.
«Ювентус» в минувшем сезоне выступал в Лиге чемпионов, где занял третье место в своей группе. Затем клуб продолжил борьбу в Лиге Европы, добравшись до полуфинала, в котором уступил по сумме двух матчей «Севилье».
- 11 июня 2023
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