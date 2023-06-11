Хорватские футболисты остались без победы в Лиге чемпионов впервые с 2013 года

Победа «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0 прервала длившуюся с 2013 года серию побед игроков из Хорватии в главном клубном турнире Европы, поскольку в составе «горожан» нет футболистов из этой страны. В случае победы миланцев серия бы продлилась, так как за «россонери» выступает полузащитник Марсело Брозович.

В составе каждого победителя ЛЧ в последние 10 лет присутствовали хорватские игроки. Это были Марио Манджукич («Бавария»-2013), Лука Модрич («Реал»-2014), Иван Ракитич («Барселона»-2015), Модрич и Матео Ковачич («Реал» с 2016 по 2018), Деян Ловрен («Ливерпуль»-2019), Иван Перишич («Бавария»-2020), Ковачич («Челси»-2021) и Модрич («Реал»-2022).

При этом благодаря хавбеку «Интера» Брозовичу продолжается серия представительства хорватских игроков в финалах ЛЧ. Она началась в 2012 году благодаря Ивице Оличу, выступавшему тогда за «Баварию». Помимо них в составах финалистов ЛЧ также были Манджукич в «Ювентусе» в 2017-м и Ловрен в «Ливерпуле» в 2018 году.