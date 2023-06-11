Голкипер «Интера» о поражении в финале ЛЧ: если не забивать на таком уровне, вы проиграете

Голкипер «Интера» Андре Онана прокомментировал поражение команды в финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят» и завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.
«Мы провели отличный матч. У нас были очень хорошие моменты, и нам не повезло. Если вы не забиваете на таком уровне, вы проиграете. Я доволен тем, что сделала команда», — приводит слова Онаны BBC.
Напомним «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. Отметим, «Манчестер Сити» завоевал требл по итогам сезона-2022/2023. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии. Всего под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» завоевал 14 трофеев.
Фанаты «Интера» поют песни перед матчем с «Ман Сити»
- 11 июня 2023
-
04:57
-
04:46
-
04:28
-
04:28
-
04:07
-
03:49
-
03:43
-
03:21
-
03:00
-
02:56
-
02:52
-
02:31
-
02:29
-
02:09
-
02:05
-
02:01
-
02:01
-
01:51
-
01:45
-
01:45
-
01:40
-
01:39
-
01:33
-
01:26
-
01:26
-
01:18
-
01:17
-
01:09
-
01:08
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:52