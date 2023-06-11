Голкипер «Интера» о поражении в финале ЛЧ: если не забивать на таком уровне, вы проиграете

Голкипер «Интера» Андре Онана прокомментировал поражение команды в финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят» и завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.

«Мы провели отличный матч. У нас были очень хорошие моменты, и нам не повезло. Если вы не забиваете на таком уровне, вы проиграете. Я доволен тем, что сделала команда», — приводит слова Онаны BBC.

Напомним «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. Отметим, «Манчестер Сити» завоевал требл по итогам сезона-2022/2023. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии. Всего под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» завоевал 14 трофеев.

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