«Краснодар» — ЦСКА: во сколько Суперфинал Кубка России, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 11 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в двухматчевом противостоянии екатеринбургский «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающего матча турнира через Путь регионов, обыграв в первом этапе финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором «Урал» (2:1).
Московский клуб является семикратным обладателем национального кубка. Краснодарская команда ни разу не выигрывала этот турнир, но выходила единожды в финал в 2014 году, где уступила «Ростову».
- 11 июня 2023
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