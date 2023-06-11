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Нигматуллин — о финале Кубка: желаю «Краснодару» наконец завоевать свой первый титул

Нигматуллин — о финале Кубка: желаю «Краснодару» наконец завоевать свой первый титул
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Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал свою поддержку «Краснодару» в преддверии Суперфинала Кубка России.

«Честно говоря, хочется увидеть хороший и качественный футбол. Давно не был на футболе вживую. Конечно же, ЦСКА является фаворитом в этом матче. Они очень ярко провели всю весну и заслужили титул. Но и «Краснодар» приехал в Москву не просто так. Заслуженно добрались до финала Кубка. Уверен, что дадут армейцам серьёзный бой. Они уже не первый год в российском футболе, но до сих пор без единого титула. Хотя этот проект у Галицкого довольно амбициозный.

Желаю «Краснодару» удачи в этом финале и завоевать наконец-то свой первый титул!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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