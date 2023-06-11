Алдонин: может быть, ЦСКА будет легче в Суперфинале Кубка, потому что играют в «Лужниках»

Бывший футболист Евгений Алдонин поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Конечно, ЦСКА способен выиграть трофей в Суперфинале Кубка России. Игра в чемпионате показала, что они могут это сделать. Для игроков, которые ещё не завоёвывали трофеи, это большой вызов и большие ожидания.

Нельзя судить о форме команд по последней игре в чемпионате. «Краснодар», например, играл не в самом сильнейшем составе. Ещё «быки» хорошо играют дома — они больше домашняя команда. Думаю, будет очень интересный матч без явного фаворита. Может быть, ЦСКА будет полегче, потому что играют в «Лужниках». Но это не какое-то огромное преимущество», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.