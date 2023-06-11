Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не слишком переживаю по этому поводу». Холанд — о том, что не забил в финале ЛЧ

«Не слишком переживаю по этому поводу». Холанд — о том, что не забил в финале ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей игре в финале Лиги чемпионов с «Интером». Английский клуб одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу Родриго Эрнандеса.

«Я могу ещё прибавить. Значительно. Был трудный матч. У меня было несколько хороших моментов в первом тайме. В свой день я мог забить два гола. Но если честно, я не слишком переживаю по этому поводу. В финалах на первом месте победа. Всё сводится к тому, чтобы сыграть как одно целое и выиграть трофей.

В следующем сезоне нам придётся защищать то, чего мы достигли в нынешнем. Так это работает. Через один-два месяца всё забудется, и нам придётся всё начинать с нуля», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Вот теперь «Манчестер Сити» — суперклуб! В одном ряду с «Реалом», «Баварией» и «Барсой»
Вот теперь «Манчестер Сити» — суперклуб! В одном ряду с «Реалом», «Баварией» и «Барсой»

Видео: Фанаты «Сити» разогреваются в Стамбуле перед финалом ЛЧ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023