Дмитрий Карсаков: трофей Кубка России будет огромной наградой для болельщиков ЦСКА

Бывший футболист Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«С нетерпением жду Суперфинал Кубка России: ощущения очень волнительные, но приятные. Конечно, я отдаю предпочтение ЦСКА, но и «Краснодар» нельзя списывать со счетов. В матче за трофей Кубка России совершенно другая мотивация: клубы преодолели долгий путь. «Краснодар» — хорошая команда с поставленной игрой, поэтому ЦСКА предстоит очень серьёзный матч.

Мне кажется, каждый футболист мечтает сыграть в «Лужниках», где проводился финал чемпионата мира. Предстоит матч за трофей, поэтому город никак не повлияет на команды — все в равных условиях.

Если в этом сезоне ЦСКА вместе с серебром РПЛ завоюет и Кубок России — это можно считать золотым дублем. Тем более в столетие клуба и хоккейный ЦСКА добился успеха, поэтому трофей Кубка России будет огромной наградой для болельщиков», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.