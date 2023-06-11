Червиченко: жду победы «Краснодара» в Кубке! Хочу, чтобы Галицкому воздалось за все труды

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Уверен, что в Суперфинале Кубка России нет фаворита. Я жду победы «Краснодара»! Хочется, чтобы Галицкому воздалось за все труды. Это послужит мотивацией для него в дальнейшем отдаваться краснодарскому и российскому футболу. Очень надеюсь, что «Краснодар» завоюет свой первый трофей в истории. Они уже давно заслужили это! Хочется верить, что в этот раз все звёзды для них сойдутся», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.