Непомнящий рассказал, какую игру ждёт в Суперфинале Кубка между ЦСКА и «Краснодаром»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Естественно, ЦСКА — явный фаворит Суперфинала Кубка России. Но есть множество второстепенных факторов: в кубковых играх, особенно в финале, может быть всякое. «Краснодар» весной на ходу — они провели солидный отрезок сезона. У них зрелищный, яркий и интересный футбол — эта команда может всех удивить! Но у двух клубов почти нет опытных бойцов с огромным опытом больших побед за спиной. Только лишь Акинфеев у армейцев. Поэтому я думаю, что в игре будет много суеты и нервов. На большое количество голов рассчитывать нам не стоит. Надеюсь, что футбол получится зрелищным», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.