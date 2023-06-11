«Манчестер Сити» проведёт чемпионский парад в понедельник

«Манчестер Сити» проведёт праздничный парад в честь победы в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов в понедельник, 12 июня. Об этом клуб сообщил в социальной сети.

Команда проедет на автобусе по улицам Манчестера.

Ранее «горожане» одержали победу в финале Лиги чемпионов, обыграв «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и мадридским «Реалом» (1:1, 4:0).