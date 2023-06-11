Тарханов: не кажется, что в финале Кубка между ЦСКА и «Краснодаром» будет открытая игра

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Результат в кубковых играх сложно предугадать. «Краснодар» и ЦСКА — две хорошие команды. Мне не кажется, что в Суперфинале будет открытая игра. Несмотря на то что встретятся атакующие команды, начало матча будет осторожным.

Все футболисты обладают мастерством, поэтому давление и волнение могут быть только в начале игры, а потом успокоятся. У игроков будет огромное желание победить», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.