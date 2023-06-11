Тарханов: не кажется, что в финале Кубка между ЦСКА и «Краснодаром» будет открытая игра
Поделиться
Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Результат в кубковых играх сложно предугадать. «Краснодар» и ЦСКА — две хорошие команды. Мне не кажется, что в Суперфинале будет открытая игра. Несмотря на то что встретятся атакующие команды, начало матча будет осторожным.
Все футболисты обладают мастерством, поэтому давление и волнение могут быть только в начале игры, а потом успокоятся. У игроков будет огромное желание победить», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Комментарии
- 11 июня 2023
-
11:42
-
11:40
-
11:38
-
11:38
-
11:20
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:37
-
10:37
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:18
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:50
-
09:42
-
09:40
-
09:35
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
07:13
-
06:42
-
04:57
-
04:46
Партнерский контент