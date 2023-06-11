Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Однозначных фаворитов в финалах не бывает, потому в одном матче всё может сложиться по-разному. Я трижды выигрывал Кубок России с «Локомотивом» — трижды доходили до дополнительного времени или пенальти. Всё непредсказуемо, с кем бы ты ни играл.

У ЦСКА есть преимущество, что матч играют в Москве. Команда Федотова увереннее прошла весеннюю часть чемпионата. Но «Краснодар» долго идёт к своему первому титулу. Будет идеально выиграть в этом матче. Все игроки «Краснодара» отдадут все силы на поле, чтобы выиграть первый трофей в истории клуба.

Не очень понятно, какая будет игра. «Краснодар» играет в атакующий футбол, но бывает, что в первом тайме не забивают. Сложно предположить. ЦСКА хорошо играет в обороне, да и «Краснодар» тоже умеет хорошо обороняться. Могу предположить, что ЦСКА забьёт в первом тайме — у них хорошая статистика. Но как закончится игра — непонятно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.