Вудгейт: Гвардиола — величайший. Он новатор

Бывший британский футболист Джонатан Вудгейт назвал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу величайшим тренером и новатором.
«Пеп Гвардиола – величайший. Он меняет наше представление о футболе. Он новатор. Ставит игроков на разные позиции и заставляет их работать. Пеп улучшает каждого игрока, с которым работает. И если кто-то не хочет с ним работать, он убирает его из команды.
Он создаёт отличный командный дух, Грилиш и Холанд говорили об этом. В субботу вечером этот дух помог ему преодолеть черту», – цитирует Вудгейта BBC.
Напомним, вчера в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол был забит полузащитником «горожан» Родри.
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