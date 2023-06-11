Билялетдинов: хочется, чтобы в матче ЦСКА — «Краснодар» не было околофутбольных историй

Бывший футболист Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Кубок — понятная история! Всё будет так, как всегда — серьёзная борьба за трофей. В таких матчах может случиться всякое. Фаворита в таких играх точно нет. Очень надеюсь, что матч получится ярким и зрелищным. Хочется, чтобы не было околофутбольных историй на поле. Жду интересного и результативного футбола. Обе команды играют в атакующий футбол, поэтому стоит ожидать множество голов. Безусловно, «Краснодар» уже заслужил свой первый титул. Но за него нужно будет бороться. ЦСКА просто так не отдаст финал», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 11 июня 2023
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