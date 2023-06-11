«Мы бедные, но самые счастливые». Квеквескири — о «Факеле»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о своём будущем и оценил сезон-2022/2023.

«Я — игрок «Факела». У меня есть контракт. Разговоры о переходе в другие команды не веду. Я счастлив здесь быть, поэтому всё нормально.

Следующий сезон хотел бы провести здесь? Конечно! Как можно не хотеть с такими болельщиками, с такой крутой командой? Я скажу так: мы бедные, но самые счастливые. Речь про наш бюджет в РПЛ, что логично.

Личную оценку себе? Сложно себя оценивать, но думаю, что это твёрдая тройка. Мы всё же боролись за зону стыков. Вторую часть сезона я провёл не очень хорошо, мог и лучше, но на это были свои обстоятельства. Главное, что команда осталась в лиге», — приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».