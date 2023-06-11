Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России

Роман Широков поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Сильная сторона «Краснодара» – это атака. ЦСКА более сбалансирован, в этом его сила. Лидеры краснодарской команды – в первую очередь Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. У ЦСКА – безусловно, Игорь Акинфеев. Отличный сезон проводит Иван Обляков, наконец-то его поставили на ту позицию, на которой я его давно хотел бы видеть. Иван как раз подтверждает, что это его позиция. Здорово смотрится Фёдор Чалов, хотя ЦСКА прежде всего силён командой.

Фаворит – ЦСКА: у него побольше опытных игроков, которые играли в финалах. Один Акинфеев чего стоит. Плюс матч пройдёт в Москве. Понятно, что поле нейтральное, но всё равно болельщиков ЦСКА будет больше. Что касается мотивации, то она будет запредельной у обеих команд», — приводит слова Широкова официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Газинский — о финале Кубка России: Галицкий точно заслуживает трофей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023