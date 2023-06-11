Роман Широков поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России.
«Сильная сторона «Краснодара» – это атака. ЦСКА более сбалансирован, в этом его сила. Лидеры краснодарской команды – в первую очередь Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. У ЦСКА – безусловно, Игорь Акинфеев. Отличный сезон проводит Иван Обляков, наконец-то его поставили на ту позицию, на которой я его давно хотел бы видеть. Иван как раз подтверждает, что это его позиция. Здорово смотрится Фёдор Чалов, хотя ЦСКА прежде всего силён командой.
Фаворит – ЦСКА: у него побольше опытных игроков, которые играли в финалах. Один Акинфеев чего стоит. Плюс матч пройдёт в Москве. Понятно, что поле нейтральное, но всё равно болельщиков ЦСКА будет больше. Что касается мотивации, то она будет запредельной у обеих команд», — приводит слова Широкова официальный сайт РФС.
- 11 июня 2023
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