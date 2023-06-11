Калешин — о финале Кубка в 2014-м: главное поражение в моей карьере

Экс-защитник «Краснодара» Виталий Калешин рассказал о своих воспоминаниях после финала Кубка России 2014 года.

«Краснодар» сыграл в этом матче с «Ростовом». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, но ростовчане победили по серии пенальти.

«Ключевую роль в том финале сыграло глупое удаление Перейры в центре. Вдесятером уже вероятность нашего гола и победы в основное время уменьшилась. Не знаю, с чем вообще был связан этот эмоциональный поступок Перейры, но так нельзя подводить команду. В таких матчах каждая ошибка дорого стоит.

Не хватило тогда, конечно, забитого гола. Были моменты, но возможно из-за захлестывавших эмоций ребята принимали неверные решения. Это все-таки финал, было давление. Клуб молодой был, хотя играли квалифицированные футболисты.

Следующий удар в той серии пенальти должен был быть моим. Главный тренер назначил пятерых, а дальше ребята уже обсуждали, кто идет следующим. После Сигурдссона должен был идти я.

После поражения было просто опустошение. Дело даже не в том, что до меня не дошла очередь, это было обидное поражение. Ты можешь быть штатным пенальтистом, но в финале эмоции засхлестывают, дело не только в мастерстве. За это обычно никого не винят.

В раздевалке тогда все молча сидели. Команда в том сезоне хорошо смотрелась, но все понимали, что игра года, которую мы проиграли.

В моей краснодарской карьере это, однозначно, главное поражение. Хороший сезон можно было еще и кубком завершить. Клуб с каждым годом прогрессировал, титул был бы фантастикой», — цитирует Калешина Metaratings.

Сегодня «Краснодару» предстоит суперфинал Кубка России против ЦСКА.