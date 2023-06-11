Перес — болельщику: «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос болельщика о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, сообщает Goal.
Болельщик спросил у Переса, подпишет ли клуб Мбаппе. Президент ответил: «Да, но не в этом году».
Мбаппе был близок к переходу в «Реал» в 2022 году, но в последний момент продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 43 матчах парижан во всех турнирах. Нападающий отметился 41 голом и 10 результативными передачами, а его команда выиграла чемпионат Франции. Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в € 180 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» финишировал на второй строчке турнирной таблицы. В Кубке Испании команда одержала победу, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.
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